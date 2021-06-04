全台疫情維持在第3級警戒，民眾傾向在家防疫，讓原本以旅遊維生的在地商家們受到不少影響，旅遊與票券預定平台KLOOK號召大家用行動支持在地商家！特別精選有當日採當日寄的彰化大村小農阿明伯巨峰葡萄、澎湖直送最新鮮的冷凍海產、以及妮娜巧克力夢想城堡的獲獎巧克力組合，讓消費者待在家認真防疫的同時，也能享用美味水果、海鮮、巧克力，療癒身心，用新台幣支持在地商家，一起團結抗疫。

彰化大村是台灣巨峰葡萄的發源地，KLOOK獨家與有超過60年豐富栽培經驗的彰化小農「阿明伯」合作，產地直送「巨峰葡萄」。阿明伯60年來堅持自然種植法，不添加任何催化劑、化學肥料除草劑等，且栽培全程使用套袋保護，更堅持從結果到採收要有整整150天，讓葡萄擁有濃濃香氣含最佳的甜度。透過KLOOK預訂產地直送的「彰化大村巨峰葡萄」，每箱巨峰葡萄4.5台斤，一箱400元滿4箱就免運費，使用黑貓宅急便冷藏配送，採預購方式維持商品品質，將於6/14號後開始出貨。阿明伯對於與KLOOK的合作，表達這是新嘗試，希望透過KLOOK讓全台灣的消費者都能吃到最好吃的葡萄。

除了在家就可以訂美味葡萄，也可透過KLOOK下訂澎湖冷凍海產「海鮮防疫箱」直接宅配到府，享受來自澎湖最「鮮」的海味；KLOOK「海鮮防疫箱」精選澎湖海域在地特色魚種與鮮貨，以海水冰鮮真空的方式，為消費者封存最鮮美的現釣滋味，更做好海鮮的預先處理，讓消費者在收到時可以直接烹煮不須再加工。共提供3種價位選擇，分別能滿足一般小家庭、海鮮老饕用戶。

小島遊執行總監張鈞馮分享，這些海鮮都是船長們每日出海捕捉的，魚種都是討海職人老饕們私人享用的食材，不僅最道地也最具澎湖特色；雖然現在因為疫情少了遊客，但我們還是希望將最新鮮的澎湖味帶給大家享用，透過與KLOOK合作澎湖直送的方式，讓大家好好在家防疫。

疫情前來到埔里絕對不可錯過打卡熱點之一的「Cona's 妮娜巧克力夢想城堡」，現在也因疫情關係暫時休園，現在透過KLOOK就能預訂Cona's 妮娜巧克力夢想城堡禮盒，在家輕鬆享受美味巧克力。Cona's 妮娜巧克力夢想城堡以在地食材打造特色商品，此次與KLOOK合作特別精選三種系列組合，包括有最熱門爆醬款薄片夾心系列組合，有草莓、檸檬、焦糖等口味，以及特殊款組合，精選了各式口味的跳跳糖松露巧克力系列，還有嚴選各式獲獎巧克力的星級組合，包含有跳跳糖草莓乾巧克力、鐵觀音茶巧克力夏威夷豆、蘋果東方美人茶杏巧克力等，立即下訂巧克力禮盒送到家，享用濃郁巧克力來舒緩煩悶的心吧。

(科技)