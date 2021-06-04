對於民進黨立院黨團昨日（6/3）召開「防堵疫情擴大，全力協助新北」記者會當中，立委羅致政再次質疑新北市政府此次防疫作為失敗，並針對防疫熱區等措施提出質疑，國民黨新北市議員陳偉杰認為羅致政的作法只會打擊市府及第一線辛苦的醫護、警消同仁，對於他明年的市長選舉根本毫無幫助。

陳偉杰表示，雙北疫情持續延燒，民眾對於疫苗的需求大為增加，市府評估除了降低民眾外出，疫苗施打應是防堵疫情的最佳方法，很高興今天日本提供的124萬劑AZ疫苗已經順利送達台灣。陳偉杰說在眾多民眾反應需要施打疫苗時，日本的善舉著實令人動容，要向日本獻上由衷感謝。

陳偉杰指出，羅致政等立委既然已表示要全力協助新北市防疫作為，同樣也應該要拿出實際行動來表示，目前新北市有四百多萬人口約佔全國人口總數近六分之一，假設今天運抵台灣的124萬劑疫苗按比例分配，新北市約莫能分配到20萬劑，然而新北市醫事人員、中央及地方政府防疫人員就有將近7萬人、再加上65歲以上年長者有57萬多人。

陳偉杰呼籲，羅致政委員乃至全新北市的民進黨籍立委，應該為疫情嚴峻的廣大新北市民向中央爭取此次日本提供的AZ疫苗，並且讓市民盡快施打，替四百萬新北市民爭取足夠數量的疫苗才是市民想要的。

陳偉杰表示，請新北市民進黨籍的立委將防疫期間不必要的政治口水收好，極力替新北市民爭取更多的疫苗分配才是王道。

(中時新聞網)