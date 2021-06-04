調查局航業處基隆站搞丟證物安非他命毒品6.5公斤，內部行政調查後，認定時任站主任張益豐督導不周，與負責運毒的調查官鄭翊各記過2次；另認定時任副主任林聖智、曾被譽為「緝毒英雄」的毒品承辦人詹孟霖隱匿不報，時任督察莊國橋則未秉公調查毒品實施，甚至要求抽換報告，3人各記大過1次。

另外，時任組長徐宿良近期因與妻子出手闊綽，檢調搜索其住處，還查扣100多萬元現金、勞力士錶、多個名牌包及賓士車，帳戶內也有存款數百萬元，財產與工作收入顯不相當，涉嫌財產來源不明罪，今年4月遭羈押禁見，全案由桃園地檢署偵辦中，調查局將待全案偵結，再視結果議處。

航基站2019年間查獲一起安毒案，同年11月由徐宿良指示鄭翊運送6.5公斤安非他命到調查局鑑識科學處鑑定，運送途中毒品遺失，航基站隱瞞長達1年，去年才向調查局局本部報告。

全案曝光後，調查局去年11月16日將張益豐改調桃園處專門委員，林聖智改調航業處調查專員，徐宿良拔除組長職位，莊國僑改調台北處專門委員；18日將鄭翊改調宜蘭縣調查站，詹孟霖改調花蓮縣調查站，另再調徐宿良至航業處高雄站。

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(中時 )