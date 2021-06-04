長賜輪3月橫堵蘇伊士運河，如今雖已脫困，但尚未圓滿落幕，該貨櫃輪現階段遭埃及當局扣押，雙方賠償金額至今未達成共識，蘇伊士運河管理局（SCA）將擱淺原因歸咎於船長超速所致，引起保險公司UK Club不滿，表示船隻當時是在SCA領航員控制下進行的，藉此駁斥其超速指控。

蘇伊士運河管理局局長雷比（Osama Rabie）先前表示，長賜輪當時以時速25公里的速度前進，遠超時速8、9公里的限速，另外還指出，船長仍可以在天氣惡劣的情況下，選擇不進入該運河區域內。

然而保險公司UK Club對此質疑，表示SCA確實有權針對此事進行求償，但對船長的指控存疑；UK Club指出，儘管船長終將需要負起責任，但在蘇伊士運河航道上，都是由蘇伊士運河管理局的領航員所引導船舶進出的。

除此之外，長賜輪船東正榮汽船（Shoei Kisen）代表律師也對SCA扣留、求償等行為提出質疑，像是SCA允許長賜輪在天氣惡劣的情況下進入運河內，以及並未提供適當的拖船。

長賜輪迄今仍被扣押在大苦湖未能釋放，SCA起初向船東正榮汽船求償9.16億美元，之後庭外和解，金額下修至5.5億美元，更表示船東只要先付2億美元的頭期款即可釋放船隻；然而雙方賠償金至今未達成共識。

根據資料顯示，領航員主要工作內容是以其豐富的水文地理知識和專業航海技術，指揮船舶（由三副操俥、舵工操舵，船長和領港一起監控，船長需隨時注意領航的指令是否有誤，因為在法律上，領航只是顧問，船長仍需負起責任），安全且經濟的從甲地到乙地。

(中時新聞網)