午後大雷雨又快又急，讓台北市排水不及，多處發生淹水情況。(圖／鄧博仁攝)

受到南方彩雲颱風及北方滯留鋒面影響，雙北地區4日下起豪大雨，台北市瞬間強降雨遠大於下水道的容量，多處有積水狀況發生，和平東路三段附近水淹到膝蓋高，路過淹水區域的機、汽車，苦不堪言。（鄧博仁攝）

4日一場午後大雷雨，翡翠水庫進帳1600多萬噸，蓄水量已達到73.59%，難以想像上月底一度降至59%。(圖／翡翠水庫即時水位雨量查詢)

4日北台灣降下超級雷雨，造成大台北地區多處淹水，就連台北捷運市政府站周邊也一片汪洋，但藉由這場暴雨，翡翠水庫蓄水量也瞬間暴增，從昨天的68.55%，飆升至73.59%，重返70%大關，進帳超過1600萬噸，水位也持續上漲中，若再搭配明天到來的鋒面，回升至80%也並非不可能。

全台水情吃緊，中南部多座水庫幾乎見底，就連一向不缺水的翡翠水庫也在上月中一度下降至59%，引起民眾擔心。但藉由前幾日梅雨鋒面大進補，回升至68%，今天一場午後大雷雨，更是一口氣回升5%，重返70大關。

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截至晚間19:00，根據翡翠水庫管理局資訊，今天翡翠水庫集水區的累積雨量，達到了149毫米，蓄水量飆升至73.59%，今日凌晨零時有效蓄為水量2億3000萬噸，19點則是已經來到2億4689萬噸，多出了1689萬噸的水量，明天鋒面南下後，數字有望更進一步上升。

(中時新聞網)