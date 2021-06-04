4日北台灣降下超級雷雨，造成大台北地區多處淹水，就連台北捷運市政府站周邊也一片汪洋，但藉由這場暴雨，翡翠水庫蓄水量也瞬間暴增，從昨天的68.55%，飆升至73.59%，重返70%大關，進帳超過1600萬噸，水位也持續上漲中，若再搭配明天到來的鋒面，回升至80%也並非不可能。
全台水情吃緊，中南部多座水庫幾乎見底，就連一向不缺水的翡翠水庫也在上月中一度下降至59%，引起民眾擔心。但藉由前幾日梅雨鋒面大進補，回升至68%，今天一場午後大雷雨，更是一口氣回升5%，重返70大關。
截至晚間19:00，根據翡翠水庫管理局資訊，今天翡翠水庫集水區的累積雨量，達到了149毫米，蓄水量飆升至73.59%，今日凌晨零時有效蓄為水量2億3000萬噸，19點則是已經來到2億4689萬噸，多出了1689萬噸的水量，明天鋒面南下後，數字有望更進一步上升。
(中時新聞網)
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