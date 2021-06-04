日本政府無償供台灣124萬劑AZ新冠疫苗，大陸外交部發言人汪文斌表示，民進黨為了自己的政治私利，持續在抗疫合作上大搞政治操弄，這是對台灣同胞生命健康的漠視，也希望有關方面不要執著於政治作秀。

汪文斌今天主持大陸外交部例行記者會，有記者提問，日本政府4日已向台灣運送其無償捐贈的124萬劑阿斯利康新冠疫苗，中方對此有何評論？

汪文斌表示，注意到了有關報導，此前也就此表明過中方態度。大陸和台灣是血脈相連的一家人，對廣大台灣同胞面臨的嚴峻疫情感同身受，一直明確表示願盡最大努力幫助盡快渡過難關。

他說，然而面對大陸的善意和台灣同胞期盼使用大陸疫苗的急迫心情，民進黨百般阻撓大陸疫苗助台，甚至謊稱大陸阻礙採購疫苗，民進黨為了自己的政治私利，持續在抗疫合作上大搞政治操弄，這是對台灣同胞生命健康的漠視，有違基本的人道主義精神，「防疫為重，生命至上」。

汪文斌說，奉勸台灣把心思放在科學防疫上，消除人為的政治障礙，也希望有關方面切實貫徹援助疫苗挽救生命的初衷，不要執著於政治作秀。

(旺報 )