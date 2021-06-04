女星邵岱兒（Debbie）因參加《綜藝玩很大》爆紅，她的長相甜美、身材火辣，更擁有英屬哥倫比亞大學金融系（UBC）的高學歷，還自創服飾品牌，可以說是內外兼具，被網友封為「學霸女神」、「鄉民女神」，日前她再度為自己品牌拍攝比基尼辣照，曝光後掀起熱議。

邵岱兒日前在IG曬出比基尼辣照，只見她在泳池邊，身穿白色比基尼，上面還有可愛的蝴蝶圖案，傲人雙峰間只有一條線支撐住，感覺隨時都會斷開，一轉過身，渾圓蜜桃臀更是一覽無遺，加上性感S曲線，不科學的逆天身材讓網友們全都暴動。

網友們紛紛激動狂讚，「妳怎麼穿什麼都好看」、「身材太好了吧，一秒戀愛」、「可惜蝴蝶不是我」、「Debbie超美，疫情也要照顧好身體才行」、「真的不行了」、「蝴蝶會飛」、「太正了」、「這個角度應該多拍幾張」、「這張超讚的」、「岱兒泳裝很美」。

事實上，邵岱兒近來鮮少出現在螢光幕前，專心處理服飾品牌副業，還親自當起模特兒，每次發文都能引起轟動，她不僅長得美還會讀書，美貌更曾轟動香港論壇，由於希望往戲劇界發展，她捨棄金融業，轉而進入演藝圈，成為高以翔、姚元浩師妹。

(中時新聞網)