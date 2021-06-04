饗樂纖農蔬菜箱隨機搭配6種有機蔬菜，除了宅配，台中、台南、高雄還有數個自取點。（劉秀芬攝）

饗樂纖農農場位於台南安定區，推廣有機友善耕作。（劉秀芬攝）

疫情升溫，民眾防疫不出門，不少農場、農會推出蔬菜箱搶商機，台南市安定區一家生技公司採跨區合作方式，集結雲林、嘉義、白河、安定、西港等不同區農場，推出蔬菜箱宅配，本周又有新市區青農加入，安定農會也想合作，不僅讓大家安心宅在家防疫，也為農友農產開拓多元通路。

位於安定區的饗樂纖農生技公司，除推廣自然農法、食農教育，利用成功大學微生物技術分解農業廢棄物製成肥料，於南安國小附近成立示範田種植各種蔬菜，並輔導各地農友使用有機肥料、改善土壤，且協助農友銷售農產。

饗樂纖農執行長張友齊說，公司長期以來幫農友推廣農產，有固定顧客與口碑，現成的分菜、裝箱場所。今年疫情大爆發後，民眾防疫不出門，他們就想到要集結農友農產推出蔬菜箱，以優惠的價格提供民眾新鮮無毒的蔬菜，也為農友開拓另一項通路。

張友齊說，饗樂纖農蔬菜箱內容除了自家農場種植的葉菜類，還有來自安定直加弄社農場、西港豐年有機農場、白河蓮心園庇護農藝工場、麻豆太子農場的葉菜、玉米筍、茄子、苦瓜、南瓜等，農友只要出貨當日上午把菜送至安定，分菜裝箱、處理訂單與宅配出貨事宜由饗樂纖農負責。

新市區農會青農聯誼會會長陳正明表示，青農有意推蔬菜箱拓展通路，但因目前農作品項不夠多，所以選擇與饗樂纖農合作，先供應小黃瓜給饗樂纖農蔬菜箱，既節省人力，也可提高新市青農知名度。新市農會總幹事李美嬅表示，推廣農業亦可跨區合作，若青農供應不及，農會產銷班也可支援。

張友齊表示，饗樂纖農蔬菜箱上月20日正式推出，除了宅配，台中、台南、高雄還有數個自取點，第1周就有近40筆訂單，本周訂單已近200箱，下周預訂也已破百。張友齊說，歡迎對有機友善環境耕作的農友一起合作，農友只要專心種，推廣的事交給饗樂纖農。

(中時 )