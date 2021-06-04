台灣本土疫情影響下，近周台股高檔整理，但隨著歐美陸續解封，籌碼面撐盤，台股成交量能維穩，基金經理人估計短期仍屬多方局面，若能搭配第二波起漲的科技股走勢，可望強化投資人信心。

凱基台商天下基金經理人吳志文表示，隨著本土疫情發展下，目前處於第三級管制時間，近期影響部分內需消費，若未進入第四級管制，估計台股整體企業獲利下修幅度較可控，此外，仍有受防疫居家生活而延伸的需求，如：數位經濟刺激遠端設備、產業雲端化，終端電子產品受惠硬體規格升級，消費者更聚焦於5G手機、遠端載具等，也對供應鏈中的資料中心及車用電子族群有正面作用，後續補庫存動能將為台股企業獲利能力撐腰。

吳志文表示，歐美市場陸續回溫，台灣半導體業者持續接單，目前電子產業鏈運作暫未受到影響。台股科技股相關企業位於產業週期成長上，現階段MSCI台股科技股(不含TSMC)指數本益比約17.6倍，以目前獲利預期估計，不僅未來12個月可望有評價優勢，相較於全球科技H／W Semis指數也具有評價面的投資優勢。

產業面上，吳志文也提出，台商產業中具備高成長性、較易享有訂價權優勢的企業，未來在通膨回升階段，這些企業也較可望降低成本、挹注企業獲利空間，將成為更具成長性的公司，更有機會搶佔5G產業關鍵需求，包含硬體、資料中心、車用半導體等領域將持續受惠。

後續操作上，吳志文指出，若本波台股走勢能守穩，搭配籌碼面撐盤，長線買點逐漸浮現，建議將多留意結構型需求的核心資產，將以具技術領先與壟斷優勢又具成長性的產業龍頭公司為主軸，提升超額報酬機會；衛星佈局上，分散配置週期性輪動與景氣循環機會的行業，做為戰術配置策略之一，不僅可受惠政策紅利因素，亦可避免過度重壓單一產業的風險，惟須留意本土疫情與疫苗進度的變化，作為定期定額或單筆進場加碼相關台股基金之指標。

(旺報 )