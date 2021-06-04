陽明海運（2609）公布4月自結獲利88.67億元，年增56.61倍，EPS為2.66元，年增34.25倍，創歷史新高，加計第一季每股獲利7.49元，前四月每股獲利達10.15元，已經賺了一個股本！

陽明被證交所要求公布4月財報，挾著運價持續漲價與入選台灣50成分股雙題材下，陽明海運4月營收來到216.98億元、年增102.36％，續創單月新高。

陽明第一季營收622.82億元，獲利達245.17億元，較去年同期轉虧為盈，EPS為7.49元，優於市場預期。

由於全球缺船、缺櫃、塞港問題暫無緩解跡象，塞港問題一路從歐美蔓延到亞洲，空櫃問題也日益嚴重，甚至有航商祭出北美線回程加收附加費，都顯示貨櫃航運市場依然熱絡，下半年進入海運旺季預期將呈現運價易漲難跌的格局。

證交所與富時國際有限公司合編台灣指數系列富時羅素台灣50成分股，將陽明等貨櫃三雄納入，使得未來買盤也出現新想像空間。

陽明4日股價上漲3元、收在115.5元，漲幅2.66％。

(工商 )