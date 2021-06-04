賴雅妍和謝佳見拍攝回憶戲。三立提供

賴雅妍和謝佳見拍攝回憶戲。三立提供

賴雅妍和謝佳見最近在三立、華視八點華劇《三隻小豬的逆襲》中拍攝大學時期的回憶戲，劇中謝佳見是烏克麗麗社社長，高冷的賴雅妍則是社員之一，謝佳見用一把烏克麗麗融化了當年的冰山美人，成為彼此唯一的好閨蜜。

賴雅妍和謝佳見在劇裡兩小無猜的互動，讓他們想起自己學生時代所做的瘋狂事蹟，賴雅妍更是靈感湧現，特別熬夜創作了一段旋律並命名〈可愛的小豬〉，在拍戲空檔之餘和謝佳見兩人即興加入了歌詞，甚至收工後還一起為創作曲拍攝MV。謝佳見在自己的社群公布影片後引起熱烈迴響，搞笑逗趣情節笑翻眾人，網友也紛紛敲碗希望可以釋出完整版。

賴雅妍、謝佳見「裝嫩」演出大學生，彼此互看笑說「我們都幾歲了」，在排戲時兩人都有點心虛，因爲年輕的時候音頻會較高，所以最難的是要裝出「青春的聲調」；在髮型部分，特意讓賴雅妍留了一頭長髮，但此造型卻被網友笑稱是「帥哥戴假髮」，讓賴雅妍開玩笑說：「明明就是台版全智賢。」

賴雅妍的高中生活多采多姿，讓她印象最深刻的是在新生訓練時，身為熱舞社社長的她一跳完舞，接者又馬上去熱音社支援表演，從社團經驗中讓她培養領導能力，每次的社團課也都會挺身而出帶動氣氛，她笑說：「其實我就是怕冷場而已。」

上大學後的賴雅妍開始變得低調，她笑說高中時期該出的風頭都出了，大學時期為了賺自己的學費，拚命找工作，這個時期的她自認很像劇中角色「朱曉彤」，開始意識到大學是踏入社會的墊腳石，因此收起「玩性」，努力累積工作經驗。

謝佳見劇中擔任社團社長，他高中時期也很充實，參加排球社、中文社、音樂社等社團，且都是擔任主席或副主席的職位。他表示，參加這麼多社團是為了要學習展現自己以及人之間的互動，令他最難忘的回憶是在學校舉辦校園晚會時，為了當時暗戀的隔壁班女生上台獻唱，他笑說現今回想起當時的情景都覺得自己也太浪漫了。

(中時 )