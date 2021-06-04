南投縣水里鄉、草屯鎮農會總幹事遴聘進入第2輪，候聘登記4日截止，水里鄉農會原任總幹事張啟荃捲土重來，面對縣議員陳淑惠的兒子賴育佑挑戰；草屯鎮農會只有簡世泓登記，他是前南投縣長李朝卿妻舅簡瑞祺的兒子。

水里鄉農會在今年南投縣14家農會選舉中，選情最激烈，現任派與挑戰派纏鬥不休，過程屢屢讓人跌破「眼鏡」。

水里鄉原任總幹事張啟荃，經農委會評定為績優總幹事，依農會選舉辦法在第1輪可獲得優先遴聘；不過，挑戰派的賴育佑，為表達拚到底的意志，在第1輪就登記候聘，展現強烈的企圖心。

水里鄉農會會員代表選舉結果，現任派在45席代表中，掌握23席剛好過半，原以為在9席理事中可以取得5席險勝；詎料，選舉結果出乎意料，挑戰派逆轉勝取得5席掌握理事會，張啟荃未獲續聘總幹事。因此，水里鄉農會總幹事遴聘進入第2輪，勝負結果仍有變數。

草屯鎮農會有百年歷史，是南投縣最富裕的農會，前任總幹事蕭忠郁也被評定為績優總幹事，而且，在第1輪時只有他登記候聘，按說水到渠成。詎料，草屯鎮農會訂於3月11日舉行理、監事會，蕭忠郁卻在9日突然申請退休，而且隨即被批准，因而引發「被退休」的聯想，蕭忠郁則強調退休是「轉身放下」。

南投縣農業處副處長林美珠表示，進入第2輪後，候聘人條件平等，張啟荃沒有績優保障，但因他曾任總幹事，所以不必面談；至於新人賴育佑、簡世泓都得再經農委會面試審查。

(中時 )