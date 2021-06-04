美國空軍連續2個財政年度中編列了金額可觀的預算，用以進行「火箭貨運專案」研究，目標是以商業火箭將100噸重的貨物在1小時內送往全球任何一個地方，內容將涉及如何在嚴苛的地點讓火箭降落，以及研發和測試空投所使用的彈射式吊艙等等。對美軍而言，研究此種快速運送大量戰略物資的工具，對亞太地區的長程緊急補給作業有重要意義，尤其是機場遭到轟炸而無法使用的軍事衝突地區。

美國軍事網站《C4isrnet》報導稱，美國空軍實驗室(AFRL)編列了一個以商業火箭運送貨物的研究計劃，目標是在1小時內將貨物送到地球上任何一個地方。該計劃列為該實驗室第4項先鋒計劃，並列入2022財政年度預算中，金額則從2021財年的970萬美元提高到下一財年的4790美元，擴增近5倍之多。

報導說，空軍實驗室另外3項先鋒計劃包括下一代衛星導航計劃，以及可自主攻擊多個目標的彈藥網絡系統，空軍希望另外3個項目能盡快完成，並增列其他的研究項目。這項名為火箭貨運快遞的計劃目前在新列入的計劃中排名第一。

火箭快遞是計畫在60分鐘或更短的時間內將100噸重的物資運送到地球上任何地方，空軍實驗室想要運用可重複使用的大型商業貨運火箭技術，要讓火箭降落在條件嚴苛的地點，還要設計和測試用於空投的彈射吊艙。

報導說，用火箭快速運貨並非新興的概念，美國空軍證實早在2018年就考慮過此項方案，當時他們還與多家相關企業進行研究，其中包括研發可重複使用火箭擁有領先地位的SpaceX公司。美軍運輸部透露，2020年3月與SpaceX簽署了合作研發協議，4 月與商業太空建築公司 xArc 簽訂另一項協議。

美國空軍預算書中說，「如果此一概念獲得成功，火箭快遞將取代現有的 美軍運輸部的戰略空運任務，作為一種更便宜、更快捷的替代方案。」因此，美軍將不會設計開發新的火箭，而是使用商業火箭與軍方的後勤技術結合。

此項計劃很容易讓人聯想到現階段美中戰略對抗關係，尤其是在印度太平洋地區，美國與中國之間可能在南海、東海與台海發生軍事衝突，快速運補能力對小規模區域衝突有極為重要的意義，特別是在一些機場無法正常使用地區。

(中時新聞網)