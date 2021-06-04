全台疫情持續發燒，金門縣府基於避免出現防疫破口，確保離島醫療量能，今天敲定取消國中小、幼兒園聯合教甄，並由教育處規畫配套措施，維護教師教學品質與學生學習權益。

楊鎮浯縣長表示，金門是全國唯一零確診地方，但金門醫療量能相對有限，加上教甄要兼顧試務與防疫，在執行作業上有其難度，只要1例確診個案造成防疫破口，對離島而言都是不可承受之重，雖然提升地區師資素質非常重要，但在「防疫滴水不漏、鄉親健康第一」的考量下，縣府仍決定取消今年國中小、幼兒園教甄，並要求各校進行代理教師甄選務，也必須做好防疫措施。

楊鎮浯強調，雖然聯合教甄停辦，縣府仍將由教育處與各級學校加強對初任、代理教師的職前教育與在職訓練，確保地區教師素質與國教品質，請家長們放心。

縣府教育處也說明，該處已著手規畫完善的師資培訓，包括新進教師職前增能研習，以及持續推動薪傳教師輔導、初任教師回流增能、跨校共學輔導等培訓機制，期待在資深校長、專業教師的帶領下，加強新進與初任教師在教學策略、教材教法、班級經營、課程推動與學生輔導管教等專業知能的整合訓練，精進教學力與專業素養，讓整體教學品質獲得提升和保障。

(中時 )