新冠肺炎疫情持續升溫，社區傳播情況未見趨緩，自5月19日起全國疫情提升第三級警戒，相關高風險行業依法停業，餐飲業者禁止內用改採外帶，民眾也減少外出，各行各業苦不堪言，嘉義縣政府針對轄內19個公有零售市場祭出加碼紓困，減免市場內攤商3個月攤舖位租金，盼協助攤商共度疫情難關。

行政院自6月4日起開始多項紓困措施，近期許多縣市確診者有一定比例足跡遍布當地傳統市場，因此嘉義縣自5月31日起針對轄內傳統市場，鼓勵民眾自主依身分證尾數單雙號分日前往市場採買，也讓傳統市場攤商人潮及業績驟降，考量攤商在警戒期間仍需支付攤位租金，縣府決定減免公有市場攤商3個月租金。

縣長翁章梁表示，由於傳統市場足跡多、人潮也較多，容易產生隱形傳播鏈，鼓勵民眾自主分流採購，一次購足；民眾自主依身分證字號尾數單數者，於週一、三、五、日至市場進行採買；身分證字號尾數為雙數者，於週二、四、六至市場進行採買。

雖然減少群聚的風險，但在政府各項管制措施及疫情狀況，也讓攤商業績下滑，為協助攤商可以度過此波疫情，在財政情況允許下，翁章梁指出，縣府決定減免轄內公有市場攤商今年度6、7、8月共3個月攤舖位租金，盼協助攤商攜手共度難關，另也建議各鄉鎮市公所針對轄管公有市場攤商持續研議其他補助或減免方案，感謝攤商及民眾配合政府防疫。

(中時 )