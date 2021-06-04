訊連（5203）旗下轉投資的玩美移動宣布，將與Google合作推出AR虛擬試妝體驗，讓消費者能輕易以裝置鏡頭試用美妝產品後再進行購買，預計將有超過40個美妝品牌加入，擴大營運觸角。

玩美移動由訊連轉投資，2015年從訊連科技獨立出去，近年來快速拓展至全球市場，是台灣目前最大的軟體投資案，旗下四款應用程式，全球總下載量達9億次，AR試妝次數一年更可高達100億次，與全球知名美妝品牌合作數量達300家，讓消費者可輕鬆體驗不同美妝產品、虛擬試妝、快速肌膚檢測、獲得個人化美妝保養產品建議等服務，為台灣本土軟體界的指標廠商。

玩美移動表示，為提供消費者於線上也能像在實體店面中「實際嘗試」的購物體驗，打造AR虛擬試妝產品線，讓消費者能輕易以裝置鏡頭試用後再購買。目前Google平台提供的虛擬試妝體驗產品項目包含唇膏及眼影，未來計畫會加入粉底品項，將有40個品牌、數千種眼唇美妝單品參與。

玩美移動近期擴大營運觸角，除了宣布與Google合作以外，近期也結合電商，宣布與美國社群媒體Snap合作，用戶可在Snapchat App內透過AR濾鏡直接下單，雅詩蘭黛（ESTEE LAUDER）將成為首家使用Snapcha購物濾鏡的公司。對消費者來說，則能虛擬試妝後，直接在濾鏡模式下完成購買。

玩美移動執行長張華禎則表示，這樣的合作夥伴關係，將使美妝品牌能夠利用AR和AI科技與消費者產生更高品質的互動體驗，並催化出數位先行的影響力。

玩美移動去年受到疫情影響難以拜訪客戶，對營運影響不小，但全年營收仍達到新台幣9.24億元，較前年成長約25.4％，以獲利來看，今年第一季已接近損益兩平，虧損約新台幣200萬元，訊連認列虧損約80萬元。

(工商 )