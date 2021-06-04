蕾貝卡弗格森和休傑克曼在《追憶人》上演火辣激情戲。（華納兄弟提供）

《西方極樂園》麗莎喬伊執導的首部長片《追憶人》，找來「金鋼狼」休傑克曼、蕾貝卡弗格森主演。近日曝光電影海報及預告。休傑克曼飾演調查記憶的私家偵探，專門探索暗黑又誘人的過去世界，幫助客戶找回逝去的回憶。住在邁阿密淹沒海灘邊緣的他，在接下新客戶—梅（蕾貝卡弗格森 飾演）的案件後，人生就此改變。

休傑克曼和蕾貝卡弗格森繼《大娛樂家》後再度合作，從預告得知，2人將上演火辣的激情戲，一場休傑克曼泡在水缸並露出肌肉的戲碼，讓粉絲聯想到他所演過的經典角色「金鋼狼」。

《追憶人》故事背景為未來的邁阿密，因全球暖化讓全城被淹沒在水底下。原本休傑克曼只是單純協尋的任務，卻演變成一段危險的愛戀。他努力尋找梅失蹤真相的同時，意外揭開了一起暴力犯罪陰謀。

主要演員還包括譚蒂紐頓、瑪莉娜德塔維拉、吳彥祖等人，並由《西方極樂園》製作人、導演之一的麗莎喬伊身兼編劇、導演、製片人，同時這也是她執導的首部長片，製片人還包括強納森諾蘭。《追憶人》預計8月上映。

(中時 )