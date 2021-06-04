大陸女星蔣欣憑藉古裝電視劇《後宮甄環傳》中華妃一角，展現精湛演技在兩岸三地知名度大漲，之後代表作還有《花千骨》和《歡樂頌》；38歲的蔣欣對自我要求相當嚴格，最近她分享自己午餐照，份量少到網友看了很心疼，有人更不捨地問「怎麼瘦這麼多」。

蔣欣今（4）日中午在微博更新近況，曬出兩張吃飯的自拍照，叮嚀粉絲們「好好吃飯，才能美美哒」；畫面中蔣欣一頭俏麗短髮，臉蛋上也化好妝，面前擺了一碗疑似麥片加水果的餐點，還有一盤許多種類的水果，午餐看起來份量不多但精緻。

許多粉絲看到蔣欣的午餐份量都很震驚，也注意到她近期看起來真的瘦太多。(圖/ 摘自蔣欣微博)

一些網友看到蔣欣如此「健康」的午餐，不免感到心疼，認為女明星好好吃一頓飯真的不容易，「欣欣妳又瘦了」、「天啊，妳瘦了好多啊」、「久違的自拍！怎麼會瘦這麼多」、「午餐只吃這個嗎？」、「吃得太少了吧，希望妳多吃點」、「隔著螢幕都感覺妳瘦好多」。

蔣欣從小就是童星，在演戲方面也有深厚底子，更曾經在一年內拍攝五部電視劇，昔日有導演開玩笑說「她是位刻苦的演員」，但這也讓她擠進「80後小花旦」之一；近年蔣欣戲約不斷，最近已有電視劇《小捨得》開播，還有四部作品待播中。

(中時新聞網)