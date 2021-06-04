由中華電信股份有限公司主辦，台北市電影委員會、愛爾達科技股份有限公司合辦的「2021 MOD金片子大賽」即日起正式開跑，總獎金超過390萬元。MOD金片子大賽自舉辦以來，培育了眾多影視創作人才，豐厚的奬金及參賽件數節節高升，向來為國內重要的影視競賽，透過中華電信MOD平臺發表作品，鼓勵影視新秀發揮創意，共同角逐100萬首獎。

去年全球疫情肆虐隔絕地球村，國際交流全數線上化，為了讓大家更深入發掘台灣斯土斯民之美，本屆中華電信合作獎特以「島嶼故事」為主題，提供100萬元製作金，公開徵求短片企畫案，讓創作者用影像訴說台灣的那些事那些人，獲選企畫案製作完成可於戲院進行首映，給深具潛力的創作新血更多曝光機會。

「2021 MOD金片子大賽」延續上屆打破校園與社會組的分組競賽方式，募集15分鐘內的影像創意，不受劇情、實驗、動畫等限制，不分男女老少皆可組隊報名參賽，總獎項超過40項，其中8項個人獎項更是鼓勵電影人才專業表現，入圍作品不僅於中華電信MOD及台北市電影委員會平台播映，更將躍升戲院大螢幕，歡迎有創意的人加入競賽行列，即日起至110年8月22日截止收件。

(中時 )