彩雲颱風今(4)日傍晚暴風圈進入台灣陸地，影響台灣最劇烈時間為今明兩日，為因應颱風可能帶來的衝擊，國泰人壽已迅速啟動全方位關懷保戶服務機制，包含「保費與保單借款利息緩繳」、「受災戶房屋貸款緩繳」、「快速理賠」、「理賠醫療預付金」及「保險單借款增貸免息優惠」等服務；此外，國泰人壽慈善基金會志工亦將視各地需要提供溫暖協助，要與保戶一同渡過風災。

國泰人壽指出，針對應繳月為2021年6月份的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳三個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至2021年8月底前，如首次純增10萬元以內之保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息。此外，受災戶房屋貸款本金及利息亦給予緩繳三個月的貼心服務。

國泰產險提醒保戶提早做好防颱準備，應預先做好防災措施，民眾應保持警覺，密切注意政府之公告，並多留意氣象狀況及自身安全。民眾若不幸發生車輛泡水的狀況時，在水退前千萬不要發動引擎，避免引擎進水受損，若水已淹及排氣管高度，因目前許多車輛之引擎電腦通常放置於車底板附近，引擎電腦可能已泡水，為避免損害擴大，建議以拖吊方式離開積水區域，並連絡服務廠拖回檢修。

(旺報 )