孩子在家停課不停學，動物星球頻道為了歡慶6月8日是世界海洋日，推出最新節目《世界海洋日特輯：科莫多水世界》，呈現無垠無涯的神秘海洋，探索各種海底生物的演化與生存法則，喚醒大家對於海洋的認識、保護及永續利用，讓大小朋友居家就能學習新知識。

首先播出的節目，介紹生存在印尼科莫多島的多樣生物。史前巨獸「科莫多巨蜥」，科莫多巨蜥會爬樹也會游泳，攻擊力在島上無人能敵，因應環境還能單性生殖；為了當領頭魚，「紅帶擬花鮨」可改變自己的性別；還有滿嘴尖牙的「金鰭鼓氣鱗魨」可一口咬碎珊瑚，物競天擇，適者生存的道理每天都在這裡上演。

群島動物都有驚人的樣貌及體型，但島上唯一的霸主，非科莫多巨蜥莫屬，牠是世界上體型最大且有毒的蜥蜴，這個物種的演化，從四千多萬年前就開始了。科莫多巨蜥身體肌肉發達，身上有棘骨的鱗片保護著，看似動作緩慢，其實時速可達20公里，會爬樹也是游泳健將，巨蜥擁有鋸齒狀的牙齒，獵食時嘴巴裡會分泌毒液讓獵物的血液無法凝固，慢慢失血過多而死，如果獵食了體型大的水牛，吃一餐可撐上一個月。

除了具備獵殺能力，巨蜥也會為了適應環境發展出單性生殖的能力，未受精的卵只會孵化出公蜥，換言之一隻母巨蜥就能生下整群巨蜥佔據島嶼，強大的生存技能讓科莫多巨蜥始終稱霸這個群島。

這裡還能找到比巨蜥更古老的生物，那就是潛藏在海底世界裡的神秘生物，而牠們又是靠著什麼樣的生存技能活下來呢？群體生活的魚群可有效抵抗掠食者，透明的「玻璃魚」動作靈活，成群結隊可快速逃脫，也可擾亂獵捕者，以為牠們是同一隻動物。

「紅帶擬花鮨」的魚群，是由帶頭的公魚帶領眾多母魚一起行動，然而當公魚死了，最老的母魚竟然還可以改變自己的性別，頂替公魚的角色。並非所有魚類都喜歡群體生活，「金鰭鼓氣鱗魨」喜歡獨來獨往，個性兇猛會獵食，長滿尖牙的嘴巴可一口咬碎珊瑚礁，這種魚主要以軟體動物、甲殼類、珊瑚礁跟海葵維生，而鱗魨的魚肉本身還有毒。動物星球頻道6月7日起每週日晚間8點播出《世界海洋日特輯》。

(中時 )