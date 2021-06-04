證交所最新公布有關台灣50指數、台灣中型100指數、台灣資訊科技指數、台灣發達指數及台灣高股息指數審核調整結果。其中長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)、友達(2409)等四檔股票將納入台灣50指數。

證交所指出，相關成分股納入及刪除之變動將自6月18日（星期五）交易結束後生效（也就是6月21日星期一起生效）。

結果如下：1、台灣50指數：(1) 成分股納入：長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)、友達(2409)。(2) 成分股刪除：台灣高鐵(2633)、緯穎(6669)、正新(2105)、可成(2474)。

2、台灣中型100指數：(1) 成分股納入：台灣高鐵(2633)、緯穎(6669)、正新(2105)、可成(2474)、中鴻(2014)、南帝(2108)、彩晶(6116)、AES-KY(6781)、慧洋-KY(2637)、南紡(1440)、東和鋼鐵(2006)、正隆(1904)。

(2) 成分股刪除：長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)、友達(2409)、台表科(6278)、南港(2101)、亞太電(3682)、貿聯-KY(3665)、遠百(2903)、同欣電(6271)、神基(3005)、啟碁(6285)。

3、台灣資訊科技指數：(1) 成分股納入：彩晶(6116)。(2) 成分股刪除：台表科(6278)、貿聯-KY(3665)、同欣電(6271)、神基(3005)。

(旺報 )