「恐怖大師」史蒂芬金從小說改編至電影的作品不勝枚舉，《魔女嘉莉》、《牠》、《迷霧驚魂》、《黑塔》等都是值得一再回味的經典佳作。在串流平台逐漸成為影視主流的現在，史蒂芬金也搭上這波熱潮，親自操刀改編劇本結合驚奇與動人之愛的影集《莉西的故事》。

恐怖大師談論愛情不只恐怖奇幻，更深刻動人，他本人也親認證「這是我此生最愛的作品！」當史蒂芬金開始執筆改編劇本時，第一時間、也是唯一浮現腦中的製作團隊和選角，便是《不可能的任務》、《星際爭霸戰》、新世代《星際大戰》幕後推手導演JJ亞伯拉罕，和大滿貫影后茱莉安摩爾。

Lisey's Story — The Tale of Lisey's Story | Apple TV+

早已飾演過無數妻子類型的茱莉安摩爾，這次演繹被黑暗和心痛撕扯至破碎不堪的寡婦莉西，對比於劇中丈夫身為當紅作家，莉西可說是平凡無奇，她表示：「正因她只是循規蹈矩地做好自己，無與倫比的愛便隨之而來，比中樂透還幸運的事情，可能多如繁星藏在你我之間，而且更值得珍惜，人們卻選擇視而不見，這正是莉西最吸引我的地方」也正如她的名言所述：「觀眾想看的並非明星，而是在明星身上看到自己。」。

(中時 )