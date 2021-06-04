李沐分享「Netflix幻想假期」禮盒開箱照。（Netflix提供）

Netflix不斷推出獨家原創內容饗宴影迷，近期推出「Netflix幻想假期」片單，更邀請金馬獎得主納豆、金鐘女星李沐、破億男星陳昊森、還有新一代「霸榜王」林柏宏4位明星好友分享片單，網羅超過20部、來自亞洲各地的最新精彩強片，讓觀眾不用離開家門，也能隨著電影遊歷各國。

近期新片、新戲不斷的林柏宏，則大力推薦日本吉卜力系列中的最愛《龍貓》，他不僅在戲院看過，回到家更用Netflix二刷三刷，狂讚經典動畫值得回味。納豆除了自薦《同學麥娜絲》外，也推薦大力盛讚Netflix獨家華語片《少年的你》以及國片《誰先愛上他的》，直呼「這是我同學謝盈萱拿到影后的片子，還可以看她和邱澤很精彩的對手戲！」

陳昊森特別推薦國片《緝魂》，他直言「這部片最讓我震驚佩服的就是張震，除了演技以外，他的體態變化真的讓人佩服，張鈞甯的演出也讓我覺得很不捨與揪心！」。《少年的你》則讓陳昊森流露出罕見的粉絲一面：「我從他是TFBoy的時期開始，就一直很喜歡易烊千璽！身為演員，他是我做功課一個很棒的榜樣。」獲封台灣影視圈「最強新人」的李沐，最愛電影是國片《大佛普拉斯》及《血觀音》，此外文青的她更大方「報好康」，提醒粉絲可以趁最近一口氣看完日本名導是枝裕和的多部佳作。

Netflix這次推出「幻想假期」活動，主打四部的亞洲電影，以不同風格、多元題材等特色，帶領觀眾進入截然不同的觀影世界。日本知名模特兒水原希子在日片《彼女》中踏上一場公路逃亡之旅，讓觀眾也隨著她的腳步一探沿路的風光明媚。風格黑暗暴力的韓片《暗夜天堂》，帶領觀眾探訪神秘的地下黑道世界，接受槍林彈雨的洗禮，感受血脈賁張、腎上腺素狂飆的刺激體驗。風格奇幻、故事迷人的《侍神令》則穿越到了妖魔鬼怪的世界，在「螢幕情侶」周迅、陳坤的率領下，展開一段妖域的奇幻旅程。最後則是由張震、張鈞甯聯手主演的《緝魂》，劇情峰迴路轉又暗藏玄機，充滿權力與慾望間的愛恨糾葛，絕對是影迷今年必看的燒腦之作。

除了上述四部電影外，Netflix精彩內容也遍布亞洲各國，近期將上線改編自知名漫畫的真人版電影《神劍闖江湖 最終章 The Final》，及日本金像獎名導藤井道人的新作《家族極道物語》，去年話題不斷的國片《同學麥娜絲》、《消失的情人節》、《馗降：粽邪2》也現正熱播中。其他亞洲電影推薦片單包括：日片《漫長的告別》、韓片《酸酸甜甜愛上你》、《勝利號》、《聲命線索》，以及被國際媒體譽為「印度版寄生上流」的《白老虎》、用科學角度探討鬼魂的Netflix獨家泰國電影《猛鬼實驗室》、千里尋母的印尼感人電影《我和紐約超級皇后》，與獲威尼斯影展好評的印度電影《五十萬里人生路》。

(中時 )