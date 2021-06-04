遊戲股王鈊象（3293）公告5月營收達9.63億元，較去年同期增加41.06％，也較上月同期小幅增加約4％。累計今年前5個月營收為46億元，年增幅度46％。法人表示，5月中開始雖有本土疫情帶動宅經濟商機，但鈊象營收月增幅僅個位數成長，成長力道較溫和，不過長期來看，旗下六大遊戲營運穩健，加上美國線上博弈授權收入，加上本土疫情尚未趨緩，仍將有望帶動鈊象營運走高。

本土疫情全面爆發，隨著全國三級警戒持續延長，民眾乖乖宅在家，帶動電商、遊戲等宅經濟個股全面發酵。鈊象自去年開始，就受惠疫情帶動營運上攻，旗下六大網路遊戲《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》、《海王寶藏》與《金虎爺》表現快速成長，加上去年中再將旗下遊戲授權美國線上博弈遊戲業者，帶動營收、獲利上攻，持續寫下新高表現。

以今年第一季來看，第一季歸屬母公司淨利達11.78億元，較去年同期成長49％，也較上季增加三成。單季每股盈餘16.73元，優於上季12.9元、去年同期的11.24元，獲利再創歷史新高。

展望接下來營運，鈊象董事長李柯柱先前曾在法說會上表示，旗下6大行動遊戲平台、美國授權業務兩大部分，將會是今年營運主要動能，不過基期已經較高，未來各產品線將以溫和成長為主要走向。美國授權業務目前穩定在美國3大州營運，至於是否在其他州拓展營運，目前也在積極洽談合適的代理商。

法人指出，鈊象今年持續推出新平台並拓展海外市場營運為重心，將有助於線上遊戲營收持續成長，加上商用機台營運回溫，預估鈊象2021年獲利將有望再挑戰新高。

(工商 )