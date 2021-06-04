全台3級警戒持續，民眾配合自主封城，盡量將人與人之間的接觸降到最低，連帶電影院等娛樂場所，目前都因為政策暫時無法開放民眾進入。持續宅在家的民眾，苦無首輪電影可看，簡直在家悶壞了。

就在疫情嚴峻的情況下，電影發行商為了讓民眾能夠安心宅在家，並且安全地觀賞首輪強片，特別領先業界，將原訂5月21日在全台超過60家戲院上映，卻因為三級疫情管制而必須延檔的強檔恐怖電影《陰森》，以PVOD（Premium Video on Demand）放映形式，搶先從6月11日起，在影音四大平台觀賞得到。

強勢入選SXSW西南偏南影展、西班牙Sitges奇幻影展、南韓富川奇幻影展、金馬奇幻影展等國際影展的《陰森》，故事描述女主角「卡蜜」，在深夜的機場叫了一輛計程車，但她上車之後，司機卻一直找她聊天；不堪其擾的她，不斷懷疑司機不懷好意。沒想到一路上還遇到導航失靈，甚至一位神秘的老太太，神祕地透露兩人已經進入到「收費員」的世界，只有其中一個人死去，另一個人才能逃離這個世界。

透過新銳導演麥可納德（Michael Nader）的創意執導方式，本片成功結合《逃出絕命鎮》、《陰兒房》與《凶兆》等恐怖片駭人元素，並以明快的敘事節奏、充滿懸疑的驚悚氣氛，以及意想不到的情節發展，讓觀眾直到最後一刻都震驚不已。影評人聞天祥更大讚本片是：「比《奪魂鋸》還要《奪魂鋸》的燒腦作品。」

導演表示：「長久以來，我一直對計程車所涵蓋的社會議題感到興趣，我認為這是非常值得探討的事物，而我們仍在嘗試搞懂狀況。大家會猶豫是否要在路途中跟司機互動，但這並不是那樣簡單。即使到現在，我仍然糾結是否要跟司機聊天。」

(中時 )