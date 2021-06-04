香港文匯報昨天指出，我國有7款銷港的豬肉製品萊克多巴胺超標，對此我國食藥署今天下午提出4點鄭重回應，強調報載產品所使用的豬肉都是國產豬肉，且過去3年的稽查都合格，要求該媒體應進一步查證，並公布完整的產品資訊、抽檢流程以及檢驗方法等讓外界檢視。

食藥署指出，香港食物環境衛生署曾回應文匯報，指出食物安全中心定期抽驗市售豬肉製品均通過檢測，顯示該媒體抽驗結果與香港官方監測結果不符，這部分需進一步查證，因此對於該報導抽驗的結果正確性，食藥署仍持保留。

食藥署表示，為釐清該報導內容，食藥署已聯繫香港辦事處經濟組，協洽香港官方針對該報導內容進行查證，包含產品完整資訊、抽驗流程、檢驗方法等，並提出說明。

食藥署說，目前也已協同地方政府衛生局赴廠稽查，經查案內相關食品製造業者，近3年的稽查抽驗結果均符合規定，目前初步查核結果，產品豬肉原料均使用國產豬肉。

今年1月至5月，食藥署與地方衛生局在各販售通路及製造端共計抽驗3485件，其中包括國產2551件、進口934件，檢驗結果均合格，無檢出萊克多巴胺。

(中時 )