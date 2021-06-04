嚴基俊（左起）、奉太奎、尹鐘焄出席《上流戰爭3》記者會。（愛奇藝國際站提供）

金永大（左）、金賢秀出席《上流戰爭3》記者會。（愛奇藝國際站提供）

韓國人氣狗血劇《Penthouse上流戰爭第三季》4日晚開播，下午劇組舉辦記者會，上流爸媽組金素妍、柳真、嚴基俊、李智雅、尹鐘焄、奉太奎、尹周熙，以及富二代CP組合金永大、金賢秀共9人聯袂出席。演員們很默契地對於劇情發展都守口如瓶，頻向觀眾說「請透過播出確認」。

以本劇獲得百想視后的金素妍表示拿到劇本時，覺得千書真（劇中角色名）似乎陷入了慾望的深淵，好像開始要變成怪物，邊看劇本邊感嘆：「書真啊，妳這樣不行啊，到底還想怎樣？」並笑稱前2季雖有很多經典表情、「我可是千書真啊」 等口頭禪，但這一次在惡行上依舊很「千書真」，相信「千書真」的招牌不會讓大家失望的。柳真則表示自己飾演的吳允熙因已受到應有的懲罰，為了要堂堂正正地出現在自己女兒裴羅娜面前，所以心情輕鬆地在監獄裡服刑。

在第二季中1人分飾2角的李智雅則坦言當初知道要這樣演時一度很擔心，但也努力演出兩個過著完全不同人生的角色，所以始終都是更加用心與細緻來演出每一場戲，儘管沈秀蓮（劇中角色名）在預告中「現在還覺得我是沈秀蓮嗎」一句引起諸多猜測，她也說確實會是本季的重要關鍵，但不忘提醒觀眾接下來還有另個謎團值得期待。

飾演「國民渣男」朱丹泰的嚴基俊坦率表示自己還是只能成為挨全民罵的對象。至於在前2季中和柳真、金素妍、李智雅3位女主角都有吻戲豔福不淺，還被網友懷疑是不是有投資而自肥，笑曝這次沒有吻戲了，所以演出時沒有壓力，隨後被問到演活了大惡角，心裡是否多少會有罪惡感，他酷回答「完全沒有」。不過有趣的是記者會主持人問嚴基俊，關於新角色加入會有怎樣的發展，想請他介紹一下，嚴基俊一律以不能劇透作為回答，語氣儼然「朱丹泰上身」，讓主持人急跳腳說出：「題目不是都給經紀人審過了？怎麼都不回答」，害尹鐘焄等人當場忍不住大笑出聲。

金永大與金賢秀這對劇中戀情曲折的富二代CP組合，金永大透露彼此的的關係在第三季中更為親近，金賢秀則表示兩人在第二季分手後再次相見感情也更深，但接下來會遇到考驗，能否克服將是看點之一。金永大更透露自己在演出時也以為會發生悲劇，但考慮到自己所飾演的碩勳成長過程，認為因為非常喜歡金賢秀所飾演的裴羅娜，所以應該可以避免悲劇發生。

(中時 )