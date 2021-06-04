日本香川縣知事濱田惠造為桃園加油。（摘自臉書）

台灣新冠疫情嚴峻，桃園鄰近雙北，也是災區之一，桃園市的國際友人日本香川縣知事濱田惠造、千葉縣成田市長小泉一成與鰻成君、法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都區主席法拉利、美國德克薩斯州達拉斯郡監督Clay Jenkins、韓國慶尚北道龜尾市長張世龍及駐台北韓國代表部代表姜永勳等，陸續透過Twitter、Facebook或慰問信函捎來暖心支持，為桃園、台灣祈願加油。

桃園市長鄭文燦非常感謝所有國際友人的關心，也很感動大家在最艱難的時刻，仍然和桃園站在一起，有大家的支持和祈福，一定可以度過困難的時候。未來的幾個禮拜是非常關鍵的時刻，將繼續加強各項防疫措施，希望早日度過疫情高峰。

鄭文燦說，5月陸續接到張世龍及姜永勳率先捎來的慰問信為桃園加油打氣；濱田惠造也很快在Facebook表達了對桃園的關心，小泉一成更暖心帶領鰻成君及桃園市ㄚ桃、園哥至成田山新勝寺為桃園祈願。日本政府贈送的AZ疫苗，也是從成田國際機場出發，飛往桃園國際機場。這些即時的關心，都讓國人倍感溫暖。鄭文燦也表示，在此艱難之際，台日團結，最後一定能戰勝疫情，相信很快能再有更多的交流合作。

同時，鄭文燦亦感謝來自美國和法國的國際友人，持續透過網路社群平台關注台灣的疫情發展，用簡單而即時的關心拉近了彼此的距離，也為桃園對抗疫情增添更多信心。

鄭也表示，為讓在桃園的外籍人士，以及關心桃園的國際友人即時得知桃園疫情狀況，每日防疫會議後，都會請秘書處將多語版本重要防疫措施及足跡資訊發布於推特和臉書，並同步彙整公布於市府秘書處官方網站多語言防疫專區(網址：https：／／gab.tycg.gov.tw／home.jsp？id=163＆parentpath=0,1)，希望透過這些努力，讓防疫工作能夠不分彼此，共同克服疫情難關。

(中時 )