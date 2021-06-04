北市北投區實踐街某公寓，4日下午被發現高姓老翁、林姓妻子及高姓兒子，1家3口陳屍在住處，倖存的女兒則有發高燒情形，衛生局經對高女快篩後，發現她呈陽性反應，現已安排進行核酸（PCR）檢測，釐清是否確診及3人確切死因。

據指出，高姓老翁與妻子患有慢性病，育有2子3女，二兒子3天前打電話回家時，妹妹告訴他家中3人都在睡覺，但因為這幾天父母都沒接電話，於是察覺有異立刻北上，卻發現房門被鎖上內鎖，焦急下通報警消破門，警消進入後發現高姓老翁、88歲林姓妻子及71歲兒子，分別在臥房內陳屍，屍體僵硬死亡多時，53歲女兒則發高燒，虛弱地在房內休息，警消見狀連忙將高女送醫治療。

經初步勘驗排除外力入侵、現場也無遺書及尋短工具，研判3人因病身亡，高女經快篩後，衛生局傍晚證實同住的女兒，初步快篩結果為陽性，目前在等PCR檢測的結果。

士林地檢署也將3具遺體封存保管，將安排法醫進行司法相驗，衛生局另將對3人採檢，釐清全案是否與疫情有關。

(中時 )