有義消贈送迴龍消防分隊冷卻背心，讓消防員穿防護衣時不至於這麼悶熱。（消防提供／賴佑維桃園傳真）

國內新冠疫情嚴峻，救護人員每趟防疫勤務都必須穿著全套隔離衣的防護裝備，長時間包覆密不通風，現值酷夏，炎熱的天氣總讓出勤隊員身心承受著極大考驗。有義消採購6套冷卻背心給桃園市消防局迴龍分隊使用，讓消防員可以穿在隔離衣內，達到冷卻降溫效果。

該冷卻背心，可以把貼身保冷袋放入前、後共4包，讓穿在隔離衣內並配戴N95口罩、護目鏡、防護手套及面罩的消防員，大幅改善了以往的悶熱不適。除了冷卻背心，迴龍義消助理幹事黃明山還另外請廠商捐贈臭氧殺菌機給分隊救護車使用，這款與紫外線殺菌燈不同地方是用臭氧滲透平常難以觸及的縫隙消毒，他說：看警消現在執行防疫載送患者，非常辛苦勞累，病毒微小不易徹底清除，故決定再捐這台給救護車每趟勤務回來使用，多一層消毒也多一層保障。

迴龍分隊分隊長吳浚澤表示，同仁執勤穿著所謂的兔寶寶裝，一穿大概都2至3小時，體內會大量出汗且高溫又無法補充水份，有可能導致中暑或身體不適現象，加穿冷卻背心約可降溫1至2小時來舒緩勤務辛勞，很感謝義消體恤捐贈。並也呼籲在現行階段，民眾應多注意自身健康非必要勿外出，如有需要救護車應主動告知TOCC(旅遊史、職業別、接觸史、群聚)等相關資訊，並珍惜緊急救護資源。

(中時 )