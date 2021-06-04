疫情嚴峻，全台各醫療院紛傳確診，南彰一家大型醫院也爆出群聚感染，醫院表示，5月31日至6月2日間病患和護理師，共4人確診，上千全體員工進行PCR篩檢，全都陰性，醫院呼籲民眾多利用視訊或電話看診。

醫院指出，最早確診是名90多歲護理之家男性住民，身體不適住院治療，入住前採檢是陰性，準備出院再次採檢，呈現陽性，醫院全體、全面篩檢和清消，檢出另3名確診者，分別是同一樓層病房的80多歲男病患、40多歲女病患、20多歲女護理師。

醫院表示，全體員工，包含傳送、清潔、保全等外包人員在內，全面進行PCR篩檢，全部陰性。並緊急進行群聚病房的患者外轉或安置到其他樓層病房，全院清消、不同棟大樓分艙分流等因應措施。為保全醫療量能，且保護自身安全，呼籲民眾多利用視訊或電話看診。

目前該醫院「只出不進」，暫停收治北病南送的患者，由於該醫院也負責港口採檢業務，醫院人員已兵荒馬亂，是否停止外接業務，還代中央指令。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，目前醫院確診者感染源不明，不排除從院外帶進，因為病毒感染有14天潛伏期，目前最重要的工作是預防感染的擴散，疫調有接觸確診者都進行居家隔離。並強調，該醫院不會成為部桃翻版，因為是主動篩檢並在第一時間發現，疫情在掌握之中，沒有外溢。

(中時 )