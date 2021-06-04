疫情嚴峻，有感於第一線防疫人員的防護裝備重要，一群熱血的退伍軍人，拋磚引玉，日前至台中市消防局捐贈100盒醫療口罩，讓第一線消防弟兄出勤救護、為民服務工作時，能有自我防護作用，並提升救護人員出勤時的安全。

當天包括，社團法人陸海空軍常備士官班相互關懷協會、中華民國傷殘軍人協會、中華民國空軍校友會、中華民國海軍技術學校校友會等單位代表，前往台中市消防局致贈100盒醫療口罩。

陸海空軍常備士官班相互關懷協會理事長周三貴說，台灣疫情嚴峻，消防救護人員站在防疫最前端，協助載送疑似或確診患者就醫，守護民眾生命健康。政府資源有限，社會愛心無窮，此次捐贈盼能拋磚引玉，提供疫情期間最需要的防疫物資，保障第一線救護人員的執勤安全。

中華民國傷殘軍人協會理事長楊昭雄指出，防疫期間，不論居家檢疫、護送就醫，端賴消防人員恪盡職責，站在防疫最前端，守護市民免於新冠肺炎的威脅，而防護衣就是這群第一線消防戰士們最強而有力的防護罩，第一線防疫工作人員做好自身防護，才能守護人民。

(中時 )