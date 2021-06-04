倒店潮止不住！紓困難緩租金壓力 年輕人創業夢碎

疫情遲遲未緩，全國防疫三級警戒延長至6月14日，餐飲持續禁止內用，雖然有店家力拼外送，卻還是不敵租金壓力，紛紛歇業。萬華早午餐店老闆接受⟪中時新聞網⟫專訪時無奈表示，雖然許多客人都希望他們能繼續堅持，但疫情遙遙無期，房東也不願意降租，實在是撐不下去了。

老闆和老闆娘將喜愛的澳洲早餐文化帶回台灣。(圖片/店家提供)

老闆徐偉結和老闆娘邱凱君非常喜歡澳洲的早餐文化想和大家分享美食，於是結合興趣自行創業。老闆除了開店外，同時也是名舞者，準備角逐巴黎奧運霹靂舞台灣代表的資格。斜槓不易，創業之路也十分辛苦。起初因為口味與價格不太被台灣大眾接受曾想過轉型，但為了保有初衷還是堅持品質，所幸對餐點的用心，受到許多國外背包客的喜愛。生意逐漸起色，不過此時卻突然面臨全球疫情籠罩的考驗。

外國客源瞬間大量流失，餐廳收入大幅減少，但老闆不氣餒，靠著口碑慢慢打出知名度，也受到台灣客人的親睞。原先以為可以順利度過難關，沒想到竟又迎來本土疫情大爆發，台北市所有餐廳禁止內用，而位於萬華的店面更是不敢有人上門光臨。龐大的財務支出讓老闆喘不過氣，房東也不願意降低租金，經過許久的矛盾與掙扎，還是決定忍痛關閉這多年來的心血。

老闆發揮自己的力量，送餐到醫院替醫護人員加油打氣。(圖/店家提供)

老闆說道，縱然有再多的不捨，還是得面對現實的考量，雖然很希望疫情趕快結束，但現在看來，這家店已撐不到那個時候了。因為疫情使創業夢碎，但他們還是發揮自己的力量，送餐到醫院替醫護人員加油打氣。老闆提及，現在也還有許多店家因租金而頭疼，不過為了養員工還是得苦撐，即使政府推出紓困4.0想搶救市場，依然難挽回疫情衝擊。

(攝影剪輯/吳振煌)

(中時新聞網)