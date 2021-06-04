男神宋承憲加入《VOICE4》追擊連環殺人魔。（LINE TV提供）

韓國驚悚懸疑劇《VOICE》第四季強勢回歸，擁有「超群聽力」的姜權珠主任（李荷娜 飾）搭擋男神宋承憲追捕連環殺人魔，來到韓國觀光勝地濟州島，追捕史上最兇殘的4種人格連續殺人魔。最新預告中，連續殺人魔首度現身，沒想到正面一曝光，竟與112舉報中心姜權珠主任長得一模一樣，吊足劇迷胃口。

除了劇情更加懸疑變態，演員群更是讓人期待，在第一季末，被殺人魔攻擊重傷的沈大植（白成鉉飾），和可靠大哥千尚弼（權在煥飾）華麗回歸112黃金時間小組，《機智牢房生活》中的「小迷糊」李奎炯和「牢房忙內」WINNER成員姜昇潤也加入小組，讓劇迷相當期待第四季的劇情發展和演員之間的火花。

而劇中裡演出總是一臉嚴肅的李荷娜，私下個性其實與螢幕上有極大反差。第三季中在健身房運動的橋段，李荷娜透露鏡頭上看她喘吁吁的樣子，其實是故意靠憋氣來呈現，「導演倒數開始前，我讓自己停止呼吸，直到他喊『Action！』我就能很自然地發出喘息聲了」，花絮中裡，李荷娜在鏡頭前努力做著仰臥起坐，看似像做了100下快要累趴在地上，她追問攝影師有沒有拍到，但下一秒自己不好意思承認說：「其實我剛剛只做3下啦！」讓人見識到她真實俏皮的一面。

另外，由孔劉、朴寶劍雙男神攜手主演，韓國影史首部「永生人」題材的動作鉅片《永生戰》，孔劉飾演的特務，為了安全護送「永生人」朴寶劍，一路上遭受長官全力獵殺、各方勢力猛烈追擊，驚險刺激的場面讓人看得熱血沸騰。以及朱智勳、趙震雄主演真實諜戰電影《北風》，以「敘事風格」講述南北韓間的訛虞我詐，帶領著影迷回到1990年代的韓國，營造出引人入勝的效果。

(中時 )