新冠肺炎疫情肆虐，國內停課讓許多家長公司孩子兩頭燒，家長為了照顧孩子乾脆請假在家，但沒工作就沒收入，這也讓家庭代工需求增加，專門OEM五金代工的楊大哥表示，這半個月來接到的電話多差不多五成，多半是從事餐飲、或在家帶小孩閒不下來家庭主婦；而社頭織襪則是內外銷銳減，反而減少家庭代工的機會。

新冠肺炎肆虐，許多家長受停課影響不得不請假在家照顧孩子，也有工廠或餐飲業因停工，所有勞工朋友只能乖乖在家不得外出，但沒做沒錢只能到處打零工，而工廠也因為害怕疫情不招臨時人員，改以家庭代工方式減少人潮聚集，但審核嚴格並非找上門就會讓你做。

在做家庭代工的邱小姐表示，女兒原本在員林大潤發打工，因為疫情遭解雇，她與女兒２人在家完全0收入，只好找家庭代工來做，疫情這樣影響真的頗大，臉書一些家庭代工的社團，隨便都會有4、50則留言，大家苦不堪言，但為了生活能怎麼辦。

秀水承接五金代工的楊大哥說，疫情關係他工廠也有不少請假要帶小孩的員工，這兩三個月他接到的電話少說多了6成以上，很多家庭主婦、遭餐飲業、小工廠炒魷魚的婦女，也有請假專門在家帶小孩的媽媽都有，沒有工作就沒有錢啊怎麼辦，家庭代工一個月少說也有7、8000收入，不無小補。

楊大哥說，缺工問題是大家都缺，現在網路很多詐騙要證件、要押金的，民眾電話打來還是會害怕，他都會叫他們來工廠看過再決定，因為疫情他也不敢叫人來工廠做，必須親自送到家裡給家庭代工，油錢、運送都是成本，他也是苦撐，還是希望政府除了加強防疫之外，最重要的疫苗還是要趕快開放或購買，繼續這樣下去苦得永遠是人民。

另外社頭從事織襪代工的江小姐則說，襪子並非民生必需品，現在國內外市場需求量低，因此家庭代工的機會反而少，連工廠都沒有機會做了，哪輪得到家庭代工，社頭這邊有許多靠家庭代工生活的民眾，現在大家都苦哈哈，找不到工作做，只希望疫情快點平息，早日恢復正常生活。

(中時 )