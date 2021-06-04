距離中共廿大雖還有一年半，不過，中央與地方省部級正副領導人事，正加速部署，4日地方有藍佛安代理山西省長 塗遠超出任湖北省衛健委黨組書記；中央有饒權任文旅部副部長，姚來英、王道樹新任國稅副總局長等人事布局。

《山西日報》用戶端4日報導，山西省十三屆人大常委會第28次會議決定，任命藍佛安為山西省人民政府副省長、代理山西省人民政府省長，任命孫洪山為山西省人民政府副省長、省公安廳廳長。

會議也表決通過樓陽生辭去山西省人大常委會主任、林武辭去省長、孫洪山辭去山西省高級人民法院院長職務請求的決定。

藍佛安甫於今年4月8日自海南省紀委書記、省監察委員會主任，調任山西省委副書記，才剛月餘，又調升代理省長。

官方簡歷顯示，藍佛安，男，漢族，1962年6月生，廣東惠東人，1985年8月參加工作、入黨，大學學歷，管理學碩士學位。歷任大陸財政部預算司中央處辦事員、科員、廣東省財政廳辦公室主任、東莞市副市長、廣東省財政廳副廳長、審計廳黨組書記、廳長，廣東省韶關市委書記、廣東省副省長、海南省委常委、省紀委書記、監察委員會主任、山西省委副書記。

此外，此前擔任湖北省衛生健康委員會主任、黨組副書記的塗遠超，已於今年5月起任湖北省衛生健康委員會黨組書記、主任。王賀勝不再擔任湖北省衛健委黨組書記職務。

另，大陸國務院人社部網站4日消息，國務院任免國家工作人員。任命湖南省委常委姚來英進京，出任文化和旅遊部副部長；任命姚來英、王道樹為國家稅務總局副局長。免去於春生的國家稅務總局副局長職務。

姚來英，男，漢族，1966年12月生，河北任丘人，1987年7月入黨，1989年7月參加工作，大學學歷，經濟學碩士。曾任天津副市長等，2019年南下擔任湖南省委常委、省國資委黨委書記。

王道樹，男，漢族，1966年3月生，安徽無為人，1983年8月參加工作，1992年4月加入中國共產黨，廈門大學財政金融學院財政學專業研究生畢業，獲經濟學博士學位。曾任國家稅務總局黨委委員、總審計師，國家稅務總局黨委委員、總經濟師。

(中時 )