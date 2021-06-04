距離中共廿大雖還有一年半，不過，中央與地方省部級正副領導人事，正加速部署，4日地方有藍佛安代理山西省長 塗遠超出任湖北省衛健委黨組書記；中央有饒權任文旅部副部長，姚來英、王道樹新任國稅副總局長等人事布局。
《山西日報》用戶端4日報導，山西省十三屆人大常委會第28次會議決定，任命藍佛安為山西省人民政府副省長、代理山西省人民政府省長，任命孫洪山為山西省人民政府副省長、省公安廳廳長。
會議也表決通過樓陽生辭去山西省人大常委會主任、林武辭去省長、孫洪山辭去山西省高級人民法院院長職務請求的決定。
藍佛安甫於今年4月8日自海南省紀委書記、省監察委員會主任，調任山西省委副書記，才剛月餘，又調升代理省長。
官方簡歷顯示，藍佛安，男，漢族，1962年6月生，廣東惠東人，1985年8月參加工作、入黨，大學學歷，管理學碩士學位。歷任大陸財政部預算司中央處辦事員、科員、廣東省財政廳辦公室主任、東莞市副市長、廣東省財政廳副廳長、審計廳黨組書記、廳長，廣東省韶關市委書記、廣東省副省長、海南省委常委、省紀委書記、監察委員會主任、山西省委副書記。
此外，此前擔任湖北省衛生健康委員會主任、黨組副書記的塗遠超，已於今年5月起任湖北省衛生健康委員會黨組書記、主任。王賀勝不再擔任湖北省衛健委黨組書記職務。
另，大陸國務院人社部網站4日消息，國務院任免國家工作人員。任命湖南省委常委姚來英進京，出任文化和旅遊部副部長；任命姚來英、王道樹為國家稅務總局副局長。免去於春生的國家稅務總局副局長職務。
姚來英，男，漢族，1966年12月生，河北任丘人，1987年7月入黨，1989年7月參加工作，大學學歷，經濟學碩士。曾任天津副市長等，2019年南下擔任湖南省委常委、省國資委黨委書記。
王道樹，男，漢族，1966年3月生，安徽無為人，1983年8月參加工作，1992年4月加入中國共產黨，廈門大學財政金融學院財政學專業研究生畢業，獲經濟學博士學位。曾任國家稅務總局黨委委員、總審計師，國家稅務總局黨委委員、總經濟師。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。