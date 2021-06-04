為了感謝日本捐贈疫苗，台北101在今（4）日晚間也點燈表示「台日友誼長存」、「合作對抗疫情」等感謝詞。

日本外相茂木敏充4日上午在記者會上正式宣布，將無償贈與台灣124萬劑阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗，並在當天空運來台。

日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗，原預定4日下午2時30分送達桃園國際機場，卻提前30分鐘抵達，隨後由航警局護送至國道2號大園交流道，再由大園警分局護送至桃園市大園區裕利醫藥物流中心冷鏈倉儲存放。

124萬劑AZ疫苗4日上午11時45分搭乘日本航空從東京出發，順利在下午1時58分降落，並隨即送往大園裕利醫藥物流存放，等待檢驗封緘。

日本駐台代表泉裕泰在臉書發文表示，現在我們之間被疫情阻隔，但病毒阻擋不了朋友真誠的關心、支持鄰居的決心。遇到困難一起面對，一起跨越每個考驗，這就是真朋友。

為了感謝日本捐贈疫苗，台北101晚間也點燈表示「台日友誼長存」、「合作對抗疫情」等感謝詞。

(中時新聞網)