台灣雖正值乾旱，但彩雲颱風與梅雨鋒面接連來臨，北部地區4日已多處淹水，水利署第三河川局4日表示，已完成防汛整備，並與台中及南投縣政府聯防，嚴密監控劇烈天氣所造成之水情，超前部署。

台中及南投地區自去年以來降雨不理想，導致旱災，中部地區用水甚至需供5停2，民眾無不殷殷企盼，5月梅雨能紓解旱象，不料上一波鋒面雖有雨，為全台水庫帶來進水，但仍不理想。

氣象局指出，彩雲颱風外圍環流及梅雨鋒面影響，北市4日多處時雨量多處破百毫米，也針對台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣，發布大雨特報。

第三河川局指出，民眾不可輕忽，雖降雨可紓解旱象，但也可能帶來水災，第三河川局所轄河川、區排共12件在建工程已完成防汛自主檢查，7部大型移動式抽水機妥善率100％，另搭配智慧防汛系統，掌握水情預報，隨時出勤降低災情，並已提醒轄區台中市及南投縣政府針對轄管抽水機、滯洪池、防汛熱點及相關防汛設備做好整備，注意天氣預報及積淹水預警。

第三河川局呼籲民眾，不要掉以輕心，立刻清潔住家四周的排水溝，以免豪雨來臨時雨水宣洩不及，並多加利用水利署水情App、中央氣象局QPlus App等防災避災工具掌握即時資訊，以減少生命財產損失。

(中時 )