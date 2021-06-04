動畫《給不滅的你》。（ ©大今良時・講談社／NHK‣NEP）

日本天后宇多田光2日發行數位全新單曲〈PINK BLOOD〉，不僅是天后繼年初為電影《新·福音戰士劇場版：│▌》演唱〈One Last Kiss〉後再次為動畫作品獻唱主題曲，也是首次為長篇動畫《給不滅的你》演唱。《給不滅的你》是人氣漫畫家大今良時的作品，不光獲得了講談社漫畫獎（少年漫畫類），今年4月開播後更造成廣大的回響，是一部探討著生與死的奇幻作品，該曲已上架各大數位平台。

而該曲MV也在發行當日上線YouTube，不到一天的時間就衝破100萬次點閱數，直登YouTube熱搜榜。導演谷川英司形容，初次聽到歌曲時，就覺得〈PINK BLOOD〉如同一首「現代的生命讚歌」，希望能藉由影像，傳達出那種在掙扎與懷疑中跟自己搏鬥，最後向前邁進、擁抱自我價值的「成長感」。而為了慶祝單曲發行，從明天（5日）開始，MV中的佈景及服裝等視覺作品，也特地在東京銀座的Ginza Sony Park盛大展出。

(中時 )