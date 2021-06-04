圓點奈米（6797）5月合併營收1.21億元，年增36％；由於PCR核酸檢測結果仍是邊境管理的標準，受惠於歐美旅遊市場回溫、國內疫情升溫所產生的核酸檢測剛性需求，後市營運持續看好。

該公司累計1-5月營收10.09億元，年成長411.16％。

圓點表示，歐美國家在疫苗施打率提高後逐步解封，預期商務、旅遊市場將快速反彈，核酸檢測需求亦將同步增長。

其中，歐盟預計將於7月1日推行「歐盟數位健康通行證（European Union Digital Green Pass,EUDCC）」重啟夏日旅遊，根據歐盟委員會法律事務委員表示，EUDCC認證可分為三大類，分別是核酸檢測證明、疫苗接種證明，以及新冠病毒感染後的康復證明，預期核酸檢測證明做為入境與否的唯一依據下，將可望帶來的核酸檢測剛性需求下，將可望為圓點帶來良好前景。

另外，本土疫情持續肆虐，前線醫療資源吃緊，由於快篩仍有出現不少偽陽、偽陰性患者，因此PCR核酸檢測結果仍然是全球許多疾管單位確診病患的黃金標準。圓點除了已在第一時間撥出20台高通量全自動核酸萃取儀器，提供醫療院所使用外，更將自行設立醫事檢驗所，預計每日將可協助處理高達1萬人次的qPCR（即時定量核酸檢測）檢體，成為北部醫院的備援檢驗單位，提供充足的檢測量能。

(工商 )