對於民間各界要捐助疫苗來搶救生命，陳時中表示：「我敢說現在就是買不到」，還要繳交原廠授權證明書一事，國民黨立委賴士葆表示，今天日本捐贈台灣AZ疫苗有原廠授權書嗎？如有請陳時中出示給大眾看吧！把原廠授權書講得振振有詞，這是道地愚民政策！

賴士葆在臉書指出，前疾管局局長張鴻仁說，根據《藥事法》48-2條寫得很清楚，因應緊急公共衛生需要，預防及治療危及生命的疾病，中央機關本就可以專案核准特定藥物或輸入，根本沒有所謂的原廠授權書，「要救命請馬上核准」。

賴士葆指責，BNT早已通過我國緊急授權使用，衞福部卻偷偷下架，被抓包之後再大言不慚的說要滾動式調整，政策如兒戲般的反覆。現在面對郭董要進來的BNT疫苗何嘗又不是意識形態作祟所致，意識形態治國做決策，誤國誤民誤盡蒼生。

賴士葆最後質疑，大家都在問今天日本捐贈台灣AZ疫苗有原廠授權書嗎？如有請陳時中出示給大眾看吧！

(中時新聞網)