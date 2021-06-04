吉馬唱片創辦人陳維祥，4日驚傳確診新冠肺炎（COVID-19），人在隔離病房裡的他，透過語音訊息宣布自己染疫，並以親身經歷呼籲大家非必要千萬別出門。陳維祥猜測自己應是日前與朋友喝茶聊天不慎染疫，「5個人就有4個確診」，由於病毒傳染力太可怕，他擔心疫情擴大會死很多人，「好運的人，就算康復了也會有後遺症，運氣不好的就直接掛掉了」。

現年70歲的陳維祥表示，自己3天前因發燒不退前往馬偕醫院檢查，篩檢確診後隨即送進馬偕醫院的隔離病房，陳維祥透露剛住進隔離病房時內心非常害怕，每天發燒到38、39度很怕死掉，幸好自己是輕症且今已退燒，預計再過2、3天就可以出院，呼籲大家盡可能不要出門，如果必須出門一定要戴兩層口罩，且隨時洗手。

陳維祥曾為江蕙、葉啟田、鳳飛飛、詹雅雯等歌手發專輯且大賣，是不少天王天后的幕後推手，與許多台語歌手交情匪淺，70歲的他近10年於唱片業急流勇退，另在美食界闖出名號，今突傳確診消息，圈內友人都相當擔心，小彬彬以訊息關心陳維祥狀況，稍早收到陳維祥回覆感謝關心，表示自己現已燒退沒事了，「剛進來時高燒不退、頭腦都快要燒壞了，你要小心，傳染力太可怕了，沒事就在家裡不要出門」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時 )