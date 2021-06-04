轉售金酒防疫酒精，轉售金酒防疫酒精，最高處5年以下徒刑併罰500萬元。（縣府財政處提供）

國內新冠肺炎疫情燒不停，金門縣長楊鎮浯關心鄉親健康和安全，指示財政處協調金酒公司重啟防疫酒精生產線，提供家戶和學校、機關團體強化防疫。但近日卻傳出有人在網路兜售牟利，縣府表示，轉售防疫物資最高可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金，提醒鄉親莫做違法的事。

楊鎮浯今天也在臉書呼籲指出，縣府配發的金酒防疫酒精係屬防疫物資，依法不得轉賣牟利，違反者可依〈嚴重特殊傳染病肺炎防治及紓困振興特別條例〉處罰，即使是未遂犯，也同樣可以處罰。

(中時 )