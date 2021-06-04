國內新冠肺炎疫情燒不停，金門縣長楊鎮浯關心鄉親健康和安全，指示財政處協調金酒公司重啟防疫酒精生產線，提供家戶和學校、機關團體強化防疫。但近日卻傳出有人在網路兜售牟利，縣府表示，轉售防疫物資最高可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金，提醒鄉親莫做違法的事。
楊鎮浯今天也在臉書呼籲指出，縣府配發的金酒防疫酒精係屬防疫物資，依法不得轉賣牟利，違反者可依〈嚴重特殊傳染病肺炎防治及紓困振興特別條例〉處罰，即使是未遂犯，也同樣可以處罰。
(中時 )
國內新冠肺炎疫情燒不停，金門縣長楊鎮浯關心鄉親健康和安全，指示財政處協調金酒公司重啟防疫酒精生產線，提供家戶和學校、機關團體強化防疫。但近日卻傳出有人在網路兜售牟利，縣府表示，轉售防疫物資最高可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金，提醒鄉親莫做違法的事。
楊鎮浯今天也在臉書呼籲指出，縣府配發的金酒防疫酒精係屬防疫物資，依法不得轉賣牟利，違反者可依〈嚴重特殊傳染病肺炎防治及紓困振興特別條例〉處罰，即使是未遂犯，也同樣可以處罰。
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