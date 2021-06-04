持續買進 南港持有泰豐股權比例提高到28.67％ 19:512021/06/04 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經營權之爭勢在必得，南港輪胎(2101)4日公告，從5月27日至6月4日，再投下5.76億元，以每股平均單價30.24元，買進泰豐(2102)19,075張。 南港累計已投下27.37億元，取得泰豐13.57萬張，持股比例已提高到28.67％。 持續買進泰豐股權，也讓泰豐股價4日逆勢上漲，收盤更以漲停30.7元作收，創下近17年來新高。 海悅前5月合併營收19.87億元 年增114.89％ 捐款千萬力挺防疫 疫起送暖 花蓮7家伴手禮業者合推公益組合包「賣多少捐多少」 (工商 ) #泰豐 #南港 #買進 #投下 #股權比例 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 近半美國小企業5月仍缺人 比例創歷史新高 13:102021/06/04 財經 台中疫苗快打站實兵演練 盧秀燕：一天可打3萬人 14:042021/06/04 生活 藥補不如食補 薑黃＋蜂蜜黃金比例 打造防疫力 15:572021/06/04 健康 1、2字頭占優勢 八德房市交易熱 磁吸北客比價移居 18:532021/06/04 房市新訊 《半導體》全新營運掛雙引擎 外資喊進、叫價140元 10:522021/06/04 財經 《航運股》運價水漲船高 長榮獲外資重申買進 11:092021/06/04 財經 高鐵南港總公司員工快篩陽性 全辦公室緊急消毒 10:112021/06/04 生活 貨櫃三雄及友達 納入台灣50成分股 17:512021/06/04 財經 懷俄明州與蓋茲合作 將退役燃煤電廠改為新型核電廠 22:532021/06/03 國際 國民黨感謝日本贈送124萬劑AZ疫苗 助台灣防疫 15:142021/06/04 政治 《證交所》貨櫃三雄駛入台灣50成分股 17:402021/06/04 財經 財經熱門新聞 高端又跌停了 男大生慘賠1500萬 網狂起底驚人背景 - 財經 急難家庭每戶1-3萬元 生意掉5成定額補貼 - 財經焦點 - 中國時報 企業紓困4.0來了 員工薪資補貼每人4萬 - 財經 - 工商 高端散戶慘賠嚇哭 網一看對帳單驚：內情不單純 - 財經 京元電確診連環爆 網預言：這家若停工會收到很多疫苗 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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