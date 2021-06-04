經營權之爭勢在必得，南港輪胎(2101)4日公告，從5月27日至6月4日，再投下5.76億元，以每股平均單價30.24元，買進泰豐(2102)19,075張。

南港累計已投下27.37億元，取得泰豐13.57萬張，持股比例已提高到28.67％。

持續買進泰豐股權，也讓泰豐股價4日逆勢上漲，收盤更以漲停30.7元作收，創下近17年來新高。

(工商 )