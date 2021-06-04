為了因應疫情、超前部署，司法院日前通過「傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例」草案，但有律師提出質疑，司法院表示，採用遠距視訊只是提供法院及當事人在疫情嚴重之特殊時期，一個有別以往的「開庭方式」選擇，審判仍會公開透明。

司法院表示，關於公開審判不應因採用科技設備開庭而被遺忘部分，特別條例維繫審判公開原則，並未加以限制或排除，至於全國律師公會建議，例外時可不公開辯論及宣判部分，雖為避免傳染風險之立意良善，但審判公開仍可以透過相關措施加以維繫。

另外，關於正當法律程序及辯護倚賴權，被告與辯護人不受干預下充分自由溝通之權利部分，這是司法院大法官解釋宣示的憲法原則，司法院會在法院辦理遠距視訊開庭參考手冊中亦加以明列，以提醒注意。

司法院表示，關於法院決定使用遠訊視訊開庭，應以裁定為之，其他為促使法院注意，完善其制度運作，兼顧各方權益之建議，司法院或已增列於立法說明，或將列入相關措施，促請法院於實際適用時注意。

(中時 )