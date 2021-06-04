中鋼公司4日表示，已主動全面清查現有供應體系下，客戶是否有壓倉囤貨、惜售哄抬價格等投機行為，如查獲屬實，將採取包含減料、斷料甚至解約等必要措施，以共同維護市場秩序。在清查過程中，若有鋼料非屬中鋼貨源者，將提請政府相關部門，例如公平會、公共工程會、工業局等協助查處。

中鋼強調，為進一步緩解國內工具機及機械業者對鋼鐵原料的殷切需求，將在現有供料基礎上，優先滿足國內工具機及機械業者需求，暫停部份鋼品外銷，期使台灣全體用鋼產業鏈發揮最大的綜效。

據了解，在進口鋼價逐月飆升下，頻傳部分業者藉機哄抬鋼價或鋼品囤貨、惜售等投機行為，已嚴重破壞上下游一體的產銷平衡及市場秩序。

中鋼表示，自去年底2號高爐完成大修重新點火運轉後，已發揮最大產能，並透過調降外銷比率，同時採行穩健溫和漸進式調整鋼品盤價之策略，在產量、價格上都充分支持下游用鋼業者。

經濟部於2日也召集鋼鐵公會、機械公會、工具機公會及中鋼公司，共同商討如何穩定市場供需，為配合政府抑制投機行為，中鋼公司已於3日呼籲鋼鐵同業、產業用戶共同維護國內市場秩序。

4日更配合經濟部工業局及鋼鐵公會依照2日的會議共識，函請機械公會、工具機公會等協助所屬會員調查供料通路、價格漲幅與交貨狀況等，共同釐清業者遭遇的瓶頸。

(中時 )