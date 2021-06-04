彩雲颱風來襲，台南農民忙割稻，載稻榖卡車一車一車進場。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

六甲農會與農民契作的台南16號越光米銷路好，新米即將上市，農會也重新設計包裝。（劉秀芬攝）

據氣象局預測，今年第1個侵台颱風彩雲可能會從台灣南端通過，不排除會登陸，今晚至明天清晨是最接近台灣的時候，近日台南稻農也忙著割稻，稻榖一車一車送至米廠。

台南市六甲區農會表示，與農民契作的近50公頃台南16號越光米，昨天已全數收割完畢，再1個月左右新米就可以上市。台南16號越光米是六甲農會的熱銷產品，去年二期作越光米賣到只剩10公噸左右，估計本月就會完售。至於下期稻作是否能正常供灌，六甲農會也很擔心，希望這波降雨能帶來好消息。

後壁區芳榮米廠今日也可以見到載稻榖卡車不斷進出，米廠員工表示，昨天農民就開始大量收割，米廠已經收了上百公噸稻穀，今天傍晚卡車還在陸續進場，預估量比昨天更多，但也可以看出有些農民有搶割、青割現象。芳榮米廠收的稻米遍及白河、柳營、後壁，員工今日觀察，大約有一半稻田已經收割。

芳榮米廠員工也表示，大家都很擔心二期稻作能否供灌，聽說水利署6月15日將公布，如果二期作再停灌，因為上半年市場已經消耗掉部分米糧庫存，下半年或明年米糧供應可能會開始出現吃緊現象。

(中時 )