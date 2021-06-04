無接觸外送遇雨破功？舊公寓「內」下暴雨 外送員送餐傻眼了。

驚悚！台北街頭變水上樂園 暴雷雨外送員用生命送餐

全國因疫情嚴峻提升至三級警戒，外送平台紛紛喊出「無接觸外送」，要消費者盡量使用線上付費，並以放置定點的方式取餐。有1名住在舊公寓的網友今日中午點外送時，原請外送員將餐放在樓梯口，豈料外頭雨勢過猛，屋頂積水滲進樓梯，外送員只好穿雨衣上樓，笑說「小姐，你家淹水了，沒辦法放樓梯間啦！」

有名網友今日中午趁雨小時，趕緊點了兩份外送，還謹守防疫規範，以刷卡方式支付，並請外送員到場時協助放在樓梯口，落實無接觸原則。豈料今日信義區下起瞬間強降雨，網友所住的舊公寓樓梯間成為瀑布，形成「外頭下大雨，裡頭下大雨」的窘況，踏出家門一步就須撐傘。

該名網友說，外送員到場時原想將餐放在樓梯間，沒想到開門後卻是汪洋一片，只好穿著雨衣上樓送餐，笑說「小姐，你家淹水了，不能放樓梯間啦。」。消息一出，有網友笑說「笑死，這房子也太爛了吧」、「天啊，天龍人也住這種破公寓」、「外送員辛苦了，叫餐的屋主也太不厚道...」

信義區淹成汪洋！鼠鼠站浮板逃命 外送員使命必達冒險送餐

(中時 )