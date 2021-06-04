在衛星支援的天基互聯網的全球競賽中，中國大陸很有希望成為主要參與者。目前，馬斯克的SpaceX公司及其星鏈(Starlink)項目，以及英國衛星通信公司OneWeb和亞馬遜集團的類似專案均已開始建設。今年4月中國衛星網路集團正式成立，該公司將成為統籌、規劃及運營中國低軌衛星網路的主要官方隊伍，並以唯一具有官方背景身份參加這場影響全世界的未來網路發展計劃。

《環球時報》引述《德新社》報導，上周六俄羅斯聯盟號運載火箭將 36 顆OneWeb通信衛星送入太空後，讓OneWeb在軌衛星數量達到218 顆。而SpaceX運營的星鏈網路已擁有1600多顆在軌衛星，落後者是擁有柯伊伯專案(Project Kuiper)的亞馬遜和成立不久的中國衛星網路集團(中國星網)。星網與SpaceX一樣，擁有能夠自主進行必要火箭發射的優勢。

中國衛星網絡集團有限公司成立大會在北京雄安區舉行，受國務院國有資產監督管理委員會管理。這是大陸第97家央企，也是首家註冊落戶雄安新區的央企。（圖／新華社）

報導說，中國星網的後台是大陸國有資產監督管理委員會，雖然今年4月才剛剛成立，但中國衛星網路集團在國資委央企榜單上位列第26位，排在中國三大電信運營商之後。

報導指出，軌道有限的太空資源意味著時間緊迫。衛星網路已被納入中國大陸推動建設的「新型基礎設施」列表之中。去年9月，中國向國際電信聯盟提交頻譜申請，計畫發射的衛星總數量為12992顆。「中國的天基網路發展速度很慢」，一位大陸研究人員說，「別人已經開始做了，所以我們等不及了。畢竟，軌道和頻譜資源是有限的。」

(中時新聞網)